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Киану Ривз скрыл травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

Киану Ривз скрыл травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»
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На днях Киану Ривз посетил подкаст The Art of Action, ведущим которого выступает актёр Скотт Эдкинс. Ривз рассказал, что ещё до съёмок первой «Матрицы» он скрыл от режиссёров Вачовски свою травму позвоночника.

Актёр сделал это, поскольку боялся потерять роль в картине. Несмотря на травму, всё сложилось хорошо, поскольку врач, поставивший диагноз Ривзу, посоветовал ему как можно больше двигаться. А, как известно, на съёмках «Матрицы» двигаться приходилось постоянно.

Я встретился с Вачовски, и мне понравился сценарий, а затем они показали мне, как бы выглядели сцены с пулей и замедлением времени. Одной из вещей, о которых они говорили на встрече, были тренировки в гонконгском стиле боевых искусств. Меня спросили, готов ли я тренироваться. Была единственная проблема — мои неполадки с шеей. У меня был выпяченный межпозвоночный диск, а также перелом межпозвоночного диска.

Как отметил Ривз, чтобы комфортно себя чувствовать на съёмках картины, ему вставили пластину в шею, чтобы не повреждать позвоночный столб.

Они вставили пластину мне в шею и сказали, чтобы я очень много двигался. Мне пришлось тренироваться для «Матрицы» в шейном бандаже.

В итоге Ривз благополучно снялся в ленте, которая повлияла на всю его карьеру.

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