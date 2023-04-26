Создатель Super Mario не ожидал такого успеха от «Братьев Супер Марио»

Создатель Super Mario Сигэру Миямото впервые прокомментировал успех мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — недавно вышедшей экранизации культовой серии от студии Illumination. Сборы ленты превысили $ 800 млн за несколько недель, а в ближайшее время картина, скорее всего, преодолеет отметку в $ 1 млрд.

Разработчик признался, что не ожидал настолько оглушительного успеха — особенно после прохладного приёма у мировых критиков.

У меня были определённые ожидания, но я был удивлён тем, каких показателей достиг «Супер Марио» — они превзошли все мои ожидания. Чтобы добиться такого успеха, нужна определённая удача. И хотя многие иностранные критики поставили фильму относительно низкие оценки, мне кажется, это тоже помогло поддержать обсуждения вокруг экранизации.

Мировая премьера «Братьев Супер Марио в кино» состоялась 5 апреля. Лента официально так и не добралась до России, однако многие отечественные кинотеатры всё же показывают экранизацию через «предсеансовое обслуживание» и другие методики.