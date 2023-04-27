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Bandai анонсировала два тамагочи по «Гарри Поттеру»

Bandai анонсировала два тамагочи по «Гарри Поттеру»
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Компания Bandai выпустит два тамагочи по волшебной вселенной «Гарри Поттера». Фанаты магического мира Джоан Роулинг смогут сами вырастить 25 волшебных существ. Их нужно будет кормить, гладить и играть с ними в четыре мини-игры, иначе они убегут и предположительно начнут сеять хаос.

Когда тамагочи по «Гарри Поттеру» поступят в продажу, пока неизвестно. Но их уже можно предзаказать на Amazon и Entertainment Earth за $ 20.

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Особенности тамагочи по «Гарри Поттеру»

  • Тамагочи доступен в двух коллекционных вариациях: «Волшебные существа» и «Замок Хогвартс».
  • Доступно два режима — «Гарри Поттер» и режим «Фантастические твари».
  • Можно вырастить 25 различных видов волшебных существ из «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» (в зависимости от игрового режима).
  • В тамагочи могут появиться Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Ньют Саламандер и другие персонажи.
  • Доступны четыре мини-игры — «Поймай золото», «Доставь письмо», «Лети на гиппогрифе» и «Взлом замка».

Изображения тамагочи по «Гарри Поттеру»

Фото: Bandai

Фото: Bandai

Фото: Bandai

Фото: Bandai

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