Bandai анонсировала два тамагочи по «Гарри Поттеру»

Компания Bandai выпустит два тамагочи по волшебной вселенной «Гарри Поттера». Фанаты магического мира Джоан Роулинг смогут сами вырастить 25 волшебных существ. Их нужно будет кормить, гладить и играть с ними в четыре мини-игры, иначе они убегут и предположительно начнут сеять хаос.

Когда тамагочи по «Гарри Поттеру» поступят в продажу, пока неизвестно. Но их уже можно предзаказать на Amazon и Entertainment Earth за $ 20.

Мы рады возможности предложить новый способ взаимодействия с волшебными созданиями из любимой серии.

Особенности тамагочи по «Гарри Поттеру»

Тамагочи доступен в двух коллекционных вариациях: «Волшебные существа» и «Замок Хогвартс».

Доступно два режима — «Гарри Поттер» и режим «Фантастические твари».

Можно вырастить 25 различных видов волшебных существ из «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» (в зависимости от игрового режима).

В тамагочи могут появиться Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Ньют Саламандер и другие персонажи.

Доступны четыре мини-игры — «Поймай золото», «Доставь письмо», «Лети на гиппогрифе» и «Взлом замка».

Изображения тамагочи по «Гарри Поттеру»

Фото: Bandai

Фото: Bandai

Фото: Bandai