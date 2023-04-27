Новый баг в Dota 2 позволяет моментально переносить предметы в инвентарь без курьера

За неделю после выхода обновления «Новые горизонты» в Dota 2 пользователи обнаружили сотни багов, в том числе достаточно важных для игрового процесса.
К примеру, в патче 7.33 появилась некая игровая ошибка, которая позволяет моментально переносить предметы к себе в инвентарь, не перемещаясь на фонтан и не используя курьера.
Внимание на это обратил видеоблогер Дмитрий Finargot Плюснин. Он выяснил, что если держать одну из частей сборного предмета и токен нейтрального предмета у себя инвентаре, то при выборе «нейтралки» все остальные части артефакта (конечно, если они куплены) перенесутся в инвентарь игрока.
Видео доступно на YouTube-канале Finargot. Права на видео принадлежат Finargot.
Ранее в Dota 2 появился баг, который позволяет уничтожить чужой фонтан, чтобы противники не смогли восстанавливать здоровье и ману.
- 27 апреля 2023
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