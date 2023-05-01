В Steam продавались фейковые Assassin’s Creed Mirage и Skull & Bones

Блогер Патрик Стил обратил внимание на очередной случай мошенничества в Steam. Оказалось, что на прошлой неделе издательство Global Entertainment выпустило свой новый проект Pirateland. Интересно, что сперва игра называлась Assassin’s Creed Mirage, однако затем компания переименовала проект и сменила его описание.

В «портфолио» фейкового издательства также значилась Fantasy of Medieval, которая подозрительно напоминала пиратский экшен Skull & Bones от всё той же Ubisoft. Сейчас обе игры уже недоступны в Steam, однако какое-то время проекты спокойно продавались на площадке примерно за 1000 рублей.

Удалённая страница игры Pirateland Фото: Steam

Блогер Патрик Стил решил приобрести Pirateland и проверить игру с последующим возвратом. Оказалось, что в папке с игрой даже не было exe-файла, необходимого для запуска программы. Судя по всему, Global Entertainment «выпустило» фейковые игры в надежде на то, что пользователи не оформят возврат в течение двух недель.