Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль сыграет в «Гладиаторе 2»
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Как сообщает издание Deadline, звезда The Last of Us и «Мандалорца» Педро Паскаль нашёл себе новую роль в большом кино. Актёр присоединился к актёрскому составу «Гладиатора 2», в который уже входят Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн. Кого именно сыграет Паскаль, неизвестно.
Главную роль в будущей картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине.
События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года, а съёмки должны стартовать уже в ближайшее время.
«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).
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