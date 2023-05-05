В почтовом клиенте Gmail появилась реклама в виде входящих писем

Как обратили внимание журналисты The Verge и пользователи сети, в почтовом клиенте Gmail появилась реклама в формате электронных писем. Они отображаются в списке вместе с другими входящими письмами в десктопе и на мобильных устройствах. Отличить их от обычных писем можно с помощью пометки «Ad».

Так выглядят рекламные письма в Gmail Фото: Twitter

На момент публикации заметки реклама в Gmail появилась далеко не у всех пользователей. Возможно, сейчас функция находится в режиме тестирования, а до остальных пользователей подобные рекламные письма доберутся позже.

Google пока не комментировала эту ситуацию. Ранее компания добавила в почтовый клиент галочки верификации для крупных брендов и известных аккаунтов. Пока неясно, связаны ли эти два события между собой.