Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Локи» могут отложить из-за забастовки сценаристов

Второй сезон сериала «Локи» могут отложить из-за забастовки сценаристов
Аудио-версия:
Комментарии

Портал The Cosmic Circus сообщил о возможном переносе премьеры второго сезона сериала про Локи, который рассказывает альтернативную историю скандинавского бога из вселенной Marvel.

Изначально продолжение «Локи» должно было выйти в конце лета или в сентябре, но из-за продолжающейся забастовки сценаристов в Голливуде авторы приняли решение отложить премьеру как минимум до октября.

2 мая Гильдия сценаристов США объявила о начале забастовки — авторы сценариев к фильмам и сериалам прекратили работу над текущими проектами. Организация требует повышения гонораров за популярность сериалов в стриминговых сервисах.

Материалы по теме
Гильдия сценаристов США начала забастовку — производство фильмов и сериалов под угрозой

На текущий момент из-за забастовки уже пострадали пятый сезон «Очень странных дел», финал «Кобра Кай», новый «Блэйд» от Marvel и ряд других крупных проектов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023