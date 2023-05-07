Второй сезон сериала «Локи» могут отложить из-за забастовки сценаристов

Портал The Cosmic Circus сообщил о возможном переносе премьеры второго сезона сериала про Локи, который рассказывает альтернативную историю скандинавского бога из вселенной Marvel.
Изначально продолжение «Локи» должно было выйти в конце лета или в сентябре, но из-за продолжающейся забастовки сценаристов в Голливуде авторы приняли решение отложить премьеру как минимум до октября.
2 мая Гильдия сценаристов США объявила о начале забастовки — авторы сценариев к фильмам и сериалам прекратили работу над текущими проектами. Организация требует повышения гонораров за популярность сериалов в стриминговых сервисах.
На текущий момент из-за забастовки уже пострадали пятый сезон «Очень странных дел», финал «Кобра Кай», новый «Блэйд» от Marvel и ряд других крупных проектов.
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