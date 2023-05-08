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Стали известны причины смерти Рэя Лиотты — звезды «Славных парней» и GTA: Vice City

Стали известны причины смерти Рэя Лиотты — звезды «Славных парней» и GTA: Vice City
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Издание TMZ раскрыло причины смерти актёра Рэя Лиотты. Как сообщает портал, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, отёка легких и острой сердечной недостаточности. Кроме того, актёр страдал от атеросклероза.

Рэй Лиотта получил наибольшую известность благодаря кинематографу. Он снялся в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе, а также сыграл в лентах «Револьвер» (2005) и «Козырные тузы» (2006). В общей сложности Лиотта снялся более чем в 50 картинах. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет во время съёмок ленты «Опасные воды». Ранее актёр получил посмертную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Почётную табличку, которая прилагается к открытию звезды, вручили дочери артиста — Карсен Лиотте.

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