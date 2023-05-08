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Съёмки нового »Сорвиголовы» и «Разделения» приостановили из-за забастовки сценаристов

Съёмки нового »Сорвиголовы» и «Разделения» приостановили из-за забастовки сценаристов
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8 мая забастовка Гильдии сценаристов США добралась до Нью-Йорка и киностудии York Studios, которая сейчас занимается производством сразу двух сериалов: «Сорвиголова: Рождённый заново» и «Разделение». Создание обоих шоу приостановлено, и пока неясно, когда оно возобновится.

По расписанию на 9 мая у York Studios запланирован очередной съёмочный день нового «Сорвиголовы». Судя по всему, Marvel придётся приостановить производство шоу на неопределённый срок. За ними последует и Apple со вторым сезоном «Разделения». Обе компании делают большие ставки на свои сериалы, и задержка наверняка негативно скажется на бюджете и сроках выхода проектов.

Сейчас датой премьеры «Сорвиголовы: Рождённый заново» значится весна 2024 года. Если забастовка сценаристов продлится не меньше нескольких месяцев, то шоу наверняка отложат как минимум на лето. Что касается «Разделения», то съёмки второго сезона скоро должны были подойти к концу — второй сезон снимают с октября 2022 года.

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