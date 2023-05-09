Видео: Том Фелтон изучает непростительные заклинания в Hogwarts Legacy

Warner Bros. Discovery выпустила необычное видео — в нём актёр Том Фелтон (Драко Малфой из фильмов по «Гарри Поттеру») играет в Hogwarts Legacy. Он сразу попадает в Слизерин и начинает проходить задания Себастьяна Сэллоу — студента того же факультета, а также одного из важнейших персонажей игры. Именно он обучает главного героя непростительным заклятиям.
Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.
В девятиминутном видео Фелтон, по сути, пересказывает сюжетную линию героя и делится своими впечатлениями от проекта. А один из финальных эпизодов ролика, кажется, и вовсе растрогал актёра.
Судя по всему, рекламный ролик с Томом Фелтоном приурочили к выходу игры на всех актуальных платформах — недавно Hogwarts Legacy добралась до PS4 и Xbox One. В июне проект должен выйти и на Nintendo Switch.
- 9 мая 2023
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
15:50
-
15:27
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:25
-
14:03
-
13:34
-
13:04
-
12:36
-
11:57
-
11:25
- 8 мая 2023
-
22:32
-
20:31
-
20:05
-
19:54
-
18:52
-
18:30
-
18:13
-
17:51
-
17:17
-
16:25
-
15:55
-
15:12
-
14:20
-
13:52