Видео: Том Фелтон изучает непростительные заклинания в Hogwarts Legacy

Warner Bros. Discovery выпустила необычное видео — в нём актёр Том Фелтон (Драко Малфой из фильмов по «Гарри Поттеру») играет в Hogwarts Legacy. Он сразу попадает в Слизерин и начинает проходить задания Себастьяна Сэллоу — студента того же факультета, а также одного из важнейших персонажей игры. Именно он обучает главного героя непростительным заклятиям.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.

В девятиминутном видео Фелтон, по сути, пересказывает сюжетную линию героя и делится своими впечатлениями от проекта. А один из финальных эпизодов ролика, кажется, и вовсе растрогал актёра.

Судя по всему, рекламный ролик с Томом Фелтоном приурочили к выходу игры на всех актуальных платформах — недавно Hogwarts Legacy добралась до PS4 и Xbox One. В июне проект должен выйти и на Nintendo Switch.