В Hogwarts Legacy добавили настройку доступности для арахнофобов

Студия Avalanche Software выпустила большой патч для Hogwarts Legacy со множеством изменений. Главным нововведением стала специальная опция для арахнофобов. При её включении все пауки в игре превращаются в смешных зверушек на роликах и перестают быть настолько страшными.
Фото: Warner Bros.
Кроме того, с этим режимом мерзкие животные больше не издают страшные звуки и не ползают по случайным поверхностям. Разработчики заявили, что после релиза игры получили очень много сообщений от арахнофобов и взялись за дело всерьёз.
Помимо изменений с пауками Avalanche внесла более сотни изменений: от исправления множества багов до оптимизации игры на ПК, PS5 и Xbox Series. Судя по всему, все изменения будут включены в PS4 и Xbox One-версии проекта, которые вышли 5 мая.
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