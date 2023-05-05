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В Hogwarts Legacy добавили настройку доступности для арахнофобов

В Hogwarts Legacy добавили настройку доступности для арахнофобов
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Студия Avalanche Software выпустила большой патч для Hogwarts Legacy со множеством изменений. Главным нововведением стала специальная опция для арахнофобов. При её включении все пауки в игре превращаются в смешных зверушек на роликах и перестают быть настолько страшными.

Фото: Warner Bros.

Кроме того, с этим режимом мерзкие животные больше не издают страшные звуки и не ползают по случайным поверхностям. Разработчики заявили, что после релиза игры получили очень много сообщений от арахнофобов и взялись за дело всерьёз.

Помимо изменений с пауками Avalanche внесла более сотни изменений: от исправления множества багов до оптимизации игры на ПК, PS5 и Xbox Series. Судя по всему, все изменения будут включены в PS4 и Xbox One-версии проекта, которые вышли 5 мая.

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