Для Saints Row вышло большое обновление с улучшенной боевой системой и новым районом

Студия Volition выпустила крупнейшее обновление для перезапуска Saints Row. В игру добавили новый район Саншайн-Спрингс, а также внесли множество изменений в игровой процесс. Авторы серьёзно переработали боевую систему — теперь персонаж двигается, целится и приседает куда быстрее, чем раньше.

Также герой теперь ощущается намного отзывчивее, а сложность игры подкорректирована так, чтобы сражения казались более честными по отношению к пользователю. Помимо геймплейных моментов, разработчики исправили множество багов и выпустили первое дополнение для Saints Row под названием The Heist and the Hazardous. Оно рассказывает о противостоянии с кинозвездой Крисом Харди.

Перезапуск Saints Row доступен на ПК (в Epic Games Store), PlayStation и Xbox. Проект вышел в августе 2022 года и получил смешанные отзывы от критиков и геймеров.