Съёмки «Венома 3» начнутся в начале июня
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По информации Альянса независимого кино и телевидения, съёмочный процесс «Венома 3» стартует 5 июня. Производство будет проходить в Лондоне и Лос-Анджелесе. Сколько уйдёт на съёмки, неизвестно.
Деталей сюжета ленты нет, так что о событиях, которые произойдут в ленте, пока что можно лишь гадать. Известно, что Том Харди вновь сыграет Эдди Брока — главного героя и носителя симбиота Венома.
Вместе с Харди в фильме сыграет Джуно Темпл, известная по спортивному комедийному сериалу «Тед Лассо». Сценаристами ленты выступят сам Том Харди и Келли Марсел, написавшая сценарий к первым двум лентам.
Первого «Венома» снял Рубен Фляйшер, а вторую часть поставил Энди Сёркис. Снимет триквел Келли Марсел.
У новой части «Венома» пока что нет даты выхода.
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