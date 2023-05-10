Глава Electronic Arts считает, что нейросети пойдут только на пользу игровой индустрии

На фоне недавней новой волны интереса к искусственному интеллекту ряд игровых компаний в последнее время обращают внимание на то, что это значит для них и их бизнеса. Например, генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон и главный операционный директор корпорации Лаура Миле заявили, что ИИ сильно поможет в разработке новых игр, при этом увольнять сотрудников компания не будет.

По словам Уилсона, игровая индустрия, вероятно, станет «одним из самых больших бенефициаров ИИ». Он заявил, что ИИ станет отличным «дополнением» для команд разработчиков EA, а также позволит игрокам делать свой контент в играх корпорации.

Если вспомнить все революции, начиная с сельскохозяйственной и заканчивая промышленной революцией и далее, то в ближайшей перспективе происходило вытеснение рабочей силы, а затем значительное увеличение возможностей для трудоустройства в долгосрочной перспективе. Мы надеемся, что ИИ представляет собой такую же возможность.

Уилсон уверен, что искусственный интеллект перевернёт целый ряд индустрий, и совершит тоже, что в своё время сделал промышленная революция. А Лаура Миле подчеркнула, что ИИ окажет мощное влияние на игры-сервисы. Она уверена, что нейросети позволят геймерам более глубоко взаимодействовать и творить внутри больших игр.