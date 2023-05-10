Бредли Купер плакал во время просмотра «Стражей Галактики 3»
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На премьере «Стражей Галактики 3» Брэдли Купер дал небольшое интервью изданию Entertainment Tonight. Исполнитель роли енота Ракеты признался, что даже у него фильм вызвал невероятные эмоции — он очень много плакал при первом просмотре картины.
Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.
Я недавно смотрел «Стражей Галактики 3» и сильно плакал в некоторых сценах. Это очень тяжёлый фильм, а маленький Ракета столько всего пережил…
Купер также заявил, что не прощается с ролью енота — он готов вернуться к герою, если Джеймс Ганн захочет рассказать ещё одну историю знаменитой команды супергероев.
Премьера «Стражей Галактики 3» состоялась 5 мая. Ленту уже показывают в том числе в России.
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