Мультфильм «Братья Супер Марио» слили на торренты за два дня до цифровой премьеры

За несколько дней до официального релиза в онлайн-кинотеатрах мультфильма «Братья Супер Марио в кино» слили на торренты. Картина уже доступна в высоком качестве с русской и английской озвучками. Цифровая премьера мультфильма состоится 16 мая.

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.

Картина стала большим успехом для Nintendo, собрав в прокате больше $ 1,16 млрд. Ранее создатель Super Mario Сигэру Миямото признался, что не ожидал настолько оглушительных сборов — особенно после прохладного приёма у мировых критиков.