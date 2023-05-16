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В Steam появилось издание Mass Effect 2 со всеми вышедшими дополнениями

В Steam появилось издание Mass Effect 2 со всеми вышедшими дополнениями
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На игровых форумах обратили внимание, что Mass Effect 2 в Steam включает в себя все дополнения и расширения, вышедшие для проекта. Если у вас была куплена оригинальная игра, то дополнительный контент вы можете получить бесплатно.

Для владельцев Mass Effect 2 в Steam стали доступны DLC, различные комплекты с новым внешним видом, бронёй и многим другим, а также контент сети «Цербер».

Какой дополнительный контент включили в базовую версию Mass Effect 2?

Дополнения

  • «Касуми — украденная память»
  • «Повелитель»
  • «Логово Серого посредника»
  • «Прибытие»

Контент сети «Цербер»

  • Дополнение «Место крушения «Нормандии»
  • Дополнение «Заид — цена мести»
  • Набор «Повелитель пламени»
  • Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой бронёй «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель»
  • Тяжёлый дуговой излучатель

Наборы и комплекты

  • Комплект «Эгида» со снайперской винтовкой M-29 «Клык» и бронёй «Кестрель».
  • Набор «Уравнитель» с ёмкостным шлемом, визором «Архонт» и бронёй «Инферно».
  • Набор «Огневая мощь» с крупнокалиберным пистолетом M-5 «Фаланга», штурмовой винтовкой M-96 «Мотыга» и плазменным дробовиком гетов.
  • Набор вариантов внешнего вида 1 с новой одеждой для Гарруса, Тейна и Джек.
  • Набор вариантов внешнего вида 2 с новой одеждой для Тали, Грюнта и Миранды.
  • Набор оружия и брони Коллекционеров с бронёй и штурмовой винтовкой.
  • Набор оружия и брони Терминуса с штурмовой винтовкой и излучателем сингулярности M-490 «Чёрная буря».
  • Промонабор Mass Effect 2 с визором «Тень», интерфейсом «Страж» и шлемом «Разведчик».
  • Броня Кровавого дракона
Если вы интересуетесь новой игрой от авторов Gensin Impact
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