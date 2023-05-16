В Steam появилось издание Mass Effect 2 со всеми вышедшими дополнениями

На игровых форумах обратили внимание, что Mass Effect 2 в Steam включает в себя все дополнения и расширения, вышедшие для проекта. Если у вас была куплена оригинальная игра, то дополнительный контент вы можете получить бесплатно.

Для владельцев Mass Effect 2 в Steam стали доступны DLC, различные комплекты с новым внешним видом, бронёй и многим другим, а также контент сети «Цербер».

Какой дополнительный контент включили в базовую версию Mass Effect 2?

Дополнения

«Касуми — украденная память»

«Повелитель»

«Логово Серого посредника»

«Прибытие»

Контент сети «Цербер»

Дополнение «Место крушения «Нормандии»

Дополнение «Заид — цена мести»

Набор «Повелитель пламени»

Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой бронёй «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель»

Тяжёлый дуговой излучатель

Наборы и комплекты