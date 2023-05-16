В Steam появилось издание Mass Effect 2 со всеми вышедшими дополнениями
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На игровых форумах обратили внимание, что Mass Effect 2 в Steam включает в себя все дополнения и расширения, вышедшие для проекта. Если у вас была куплена оригинальная игра, то дополнительный контент вы можете получить бесплатно.
Для владельцев Mass Effect 2 в Steam стали доступны DLC, различные комплекты с новым внешним видом, бронёй и многим другим, а также контент сети «Цербер».
Какой дополнительный контент включили в базовую версию Mass Effect 2?
Дополнения
- «Касуми — украденная память»
- «Повелитель»
- «Логово Серого посредника»
- «Прибытие»
Контент сети «Цербер»
- Дополнение «Место крушения «Нормандии»
- Дополнение «Заид — цена мести»
- Набор «Повелитель пламени»
- Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой бронёй «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель»
- Тяжёлый дуговой излучатель
Наборы и комплекты
- Комплект «Эгида» со снайперской винтовкой M-29 «Клык» и бронёй «Кестрель».
- Набор «Уравнитель» с ёмкостным шлемом, визором «Архонт» и бронёй «Инферно».
- Набор «Огневая мощь» с крупнокалиберным пистолетом M-5 «Фаланга», штурмовой винтовкой M-96 «Мотыга» и плазменным дробовиком гетов.
- Набор вариантов внешнего вида 1 с новой одеждой для Гарруса, Тейна и Джек.
- Набор вариантов внешнего вида 2 с новой одеждой для Тали, Грюнта и Миранды.
- Набор оружия и брони Коллекционеров с бронёй и штурмовой винтовкой.
- Набор оружия и брони Терминуса с штурмовой винтовкой и излучателем сингулярности M-490 «Чёрная буря».
- Промонабор Mass Effect 2 с визором «Тень», интерфейсом «Страж» и шлемом «Разведчик».
- Броня Кровавого дракона
Если вы интересуетесь новой игрой от авторов Gensin Impact
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