Майкл Дж. Фокс не против ремейка «Назад в будущее», но сам сниматься в нём не хочет
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Знаменитый актёр Майкл Дж. Фокс не против, если Голливуд когда-нибудь решит перезапустить киноцикл «Назад в будущее». Но сам Фокс ни за что не примет участия в потенциальном ребуте, даже если ему предложат огромный гонорар. Майкл уверен, что лучше, чем Роберт Земекис и его команда, эту историю никто не сможет рассказать.
Можете ли вы найти лучший способ рассказать эту историю? Сомневаюсь. Впрочем, делайте, что считаете нужным — это не будет моим фильмом, мне уже заплатили.
Американский актёр Кристофер Ллойд в недавнем интервью Variety рассказал, что хотел бы принять участие в съёмках нового фильма во вселенной «Назад в будущее».
Он отметил, что режиссёр Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг считают трилогию законченной историей, но их мнение может изменить действительно блестящая идея для четвёртой части.
А Кристофер Ллойд был бы не против сняться в продолжении трилогии «Назад в будущее»»
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