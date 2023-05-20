PashaBiceps приехал на мэйджор по CS:GO на велосипеде — 1722 км за неделю

Экс-киберспортсмен Ярослав pashaBiceps Яжомбковски смог добраться до места проведения BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO. Неделю назад он выехал из Варшавы на велосипеде и только теперь оказался в столице Франции.

Изначально марафон был посвящён успеху польской команды 9INE, которая вышла в основную стадию главного турнира по Counter-Strike. В итоге молодой коллектив проиграл все три матча и вылетел, но Паша всё равно продолжил путешествие.

Варшава — Париж за неделю, у нас получилось! Сегодня я здесь, чтобы сказать: CS:GO, спасибо за всё! Я также очень благодарен вам за то, что вы были со мной эти 1722 км, я чувствовал это на протяжении всего пути. Если вы верите в себя, невозможного не существует!

Фото: Hltv

С окончанием путешествия Пашу в соцсетях поздравили и разработчики CS:GO из Valve.

Поздравляем, Papito!

ПашаБицепс выиграл мэйджор в 2014 году в составе Virtus.pro, а также десятки других крупных турниров — его называют одним из самых легендарных игроков в истории Counter-Strike.