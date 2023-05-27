Обновление 1.20 для Minecraft с археологией и вишнёвым биомом выйдет в июне
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Студия Mojang раскрыла дату выхода обновления 1.20 под названием Trails and Tales для Minecraft. Крупный апдейт выйдет уже 7 июня для всех версий культовой песочницы.
Новый патч добавит в Minecraft множество нововведений:
- Вишнёвый биом и бамбуковые деревья;
- Верблюды, на которых можно покататься даже вдвоём;
- Механика археологии — в пустынных биомах можно найти «подозрительный песок», который исследуется с помощью кисточки;
- Древнее животное под названием Нюхач — оно вынюхивает зарытые семена и помогает с поисками декоративных растений.
Также игроков ждут новые предметы, в значительной степени связанные с кастомизацией героев. Игроки смогут создавать подвесные вывески, резные книжные полки и украшать свои доспехи.
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