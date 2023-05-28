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Актёр Райан Гослинг попал в мир игры Atomic Heart

Актёр Райан Гослинг попал в мир игры Atomic Heart
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Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» отправил актёра Райана Гослинга в мир игры Atomic Heart. Гослинг в образах главных героев из фильмов «Драйв» и «Бегущий по лезвию 2049» слушает песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачёвой, разбивает лицо одному из роботов, общается с бабой Зиной и исследует «Предприятие 3826». Ещё он пробует еду в местном баре и встречает антагониста экшена, а также одного из боссов.

Райан Гослинг в мире игры Atomic Heart

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая шевелюра».

Недавно в продажу поступила книга, которая точно стоит внимания поклонников игры Atomic Heart. Она называется «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826». Из неё можно узнать, как альтернативный Советский Союз стал крепкой технологической державой благодаря изобретению полимера, который дал толчок развитию робототехники, кибернетики и искусственного интеллекта.

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Вышла книга об истории вселенной Atomic Heart
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