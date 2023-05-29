Глава Xbox Фил Спенсер вернулся в Redfall — он получил уже больше половины достижений

В начале мая пользователи обратили внимание, что Фил Спенсер не оценил Redfall — глава Xbox уделил новому консольному эксклюзиву своей компании лишь 37 минут, не получив ни одного достижения.

Однако спустя несколько недель руководитель Xbox исправился и поддержал продукт: Фил наиграл в Redfall более 25 часов и смог выбить 39 из 66 ачивок, в том числе Contingency Plans, которую дают за выполнение всех необязательных заданий.

Ранее Спенсер взял на себя провальный релиз вампирского шутера: он заявил, что подвёл сообщество Xbox и использует опыт Redfall, чтобы «пересмотреть некоторые процессы».

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Redfall вышла на ПК и Xbox в начале мая. Игру разгромили пользователи и критики — замечания коснулись как технического состояния, так и игрового процесса. Шутер от создателей Prey также вошёл в число самых низкооценённых игр в Steam.