Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал скандальный запуск шутера Redfall

2 мая состоялся релиз Redfall — новой игры от студии Arkane Austin, создателей Prey. Критики разгромили игру, назвав её худшим проектом в истории студии, отмечая ужасающее количество багов, простейший дизайн уровней и другие проблемы. Игроки оценили новинку ещё хуже — в Steam у проекта всего 30% положительных отзывов.
Спустя два дня глава Xbox Фил Спенсер наконец-то прокомментировал плачевный запуск Redfall. Он взял вину на себя и заявил, что подвёл всё сообщество Xbox.
Для меня нет ничего хуже, чем разочаровать сообщество Xbox. Когда игроки теряют доверие и разочаровываются, я тоже разочаровываюсь. Я расстроен. Мы пересмотрим наши процессы.
Топ-менеджер отметил, что обязательно пересмотрит внутренние процессы, а сама Arkane займётся полировкой и поддержкой игры. Пока неясно, сколько времени займёт исправление основных проблем игры. однако Фил сравнил Redfall с Grounded и Sea of Thieves, которые до сих пор получают обновления.
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