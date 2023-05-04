Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал скандальный запуск шутера Redfall

2 мая состоялся релиз Redfall — новой игры от студии Arkane Austin, создателей Prey. Критики разгромили игру, назвав её худшим проектом в истории студии, отмечая ужасающее количество багов, простейший дизайн уровней и другие проблемы. Игроки оценили новинку ещё хуже — в Steam у проекта всего 30% положительных отзывов.

Спустя два дня глава Xbox Фил Спенсер наконец-то прокомментировал плачевный запуск Redfall. Он взял вину на себя и заявил, что подвёл всё сообщество Xbox.

Для меня нет ничего хуже, чем разочаровать сообщество Xbox. Когда игроки теряют доверие и разочаровываются, я тоже разочаровываюсь. Я расстроен. Мы пересмотрим наши процессы.

Топ-менеджер отметил, что обязательно пересмотрит внутренние процессы, а сама Arkane займётся полировкой и поддержкой игры. Пока неясно, сколько времени займёт исправление основных проблем игры. однако Фил сравнил Redfall с Grounded и Sea of Thieves, которые до сих пор получают обновления.