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«Я в будние дни играю»: Владимир Путин — про видеоигры

«Я в будние дни играю»: Владимир Путин — про видеоигры
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Президент России Владимир Путин во время визита в культурный центр «Зотов» в шутку заявил, что в будние дни играет в видеоигры.

Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил Путина, играет ли тот по выходным в видеоигры. Президент пошутил, что вместо выходных проводит время за играми в рабочие дни, то есть с понедельника по пятницу.

Я в будние дни играю.

Ниже можно посмотреть фрагмент, на котором Василий Овчинников задаёт президенту вопрос про его увлечение видеоиграми.

Видео доступно в сообществе Lenta.ru. Права на видео принадлежат «Известиям»

В комментариях люди восприняли информацию с юмором и стали гадать, во что именно может играть Владимир Путин. Многие шутят, что президент России для развития своего ума предпочитает стратегии и подобные проекты.

Играл ли в какую-нибудь из них президент?
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