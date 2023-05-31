«Я в будние дни играю»: Владимир Путин — про видеоигры

Президент России Владимир Путин во время визита в культурный центр «Зотов» в шутку заявил, что в будние дни играет в видеоигры.

Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил Путина, играет ли тот по выходным в видеоигры. Президент пошутил, что вместо выходных проводит время за играми в рабочие дни, то есть с понедельника по пятницу.

Я в будние дни играю.

Ниже можно посмотреть фрагмент, на котором Василий Овчинников задаёт президенту вопрос про его увлечение видеоиграми.

Видео доступно в сообществе Lenta.ru. Права на видео принадлежат «Известиям»

В комментариях люди восприняли информацию с юмором и стали гадать, во что именно может играть Владимир Путин. Многие шутят, что президент России для развития своего ума предпочитает стратегии и подобные проекты.