Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку игры на торренты
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После слива игрового билда S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World опубликовала официальное обращение к аудитории. По заверению авторов, они смогли выявить уязвимость, из-за которой русские хакеры атаковали их в течение полутора лет.
GSC Game World также порекомендовала геймерам не играть и никуда не выкладывать слитый билд. Потому что он предназначен исключительно для тестирования и может испортить впечатления от финальной версии игры.
Хотя эти материалы используются только в целях тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного исследования Зоны.
Разработчики напомнили, что ценят поддержку и любовь фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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