Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку игры на торренты

После слива игрового билда S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World опубликовала официальное обращение к аудитории. По заверению авторов, они смогли выявить уязвимость, из-за которой русские хакеры атаковали их в течение полутора лет.

GSC Game World также порекомендовала геймерам не играть и никуда не выкладывать слитый билд. Потому что он предназначен исключительно для тестирования и может испортить впечатления от финальной версии игры.

Хотя эти материалы используются только в целях тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного исследования Зоны.

Разработчики напомнили, что ценят поддержку и любовь фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.