На торренты слили S.T.A.L.K.E.R. 2. — предрелизный билд весит 193 ГБ
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Администрация группы «Вестник «Того Самого Сталкера» в VK опубликовала предрелизный билд горячо ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2. Папка с предполагаемыми файлами игры весит около 193 ГБ — по заверению авторов утечки, версия проекта датирована первой половиной 2023 года.
В качестве доказательства «Вестник «Того Самого Сталкера» показал, как будет выглядеть главное меню с лого разработчиков и надписью «Разработано студией GSC Game World» на украинском языке. Администрация отметила, что билд зашифрован, однако умельцы в комментариях уже обнаружили способ запустить проект. Разработчики пока не комментировали утечку игры.
S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
Это не единственный слив за последнее время
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