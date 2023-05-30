На торренты слили S.T.A.L.K.E.R. 2. — предрелизный билд весит 193 ГБ

Администрация группы «Вестник «Того Самого Сталкера» в VK опубликовала предрелизный билд горячо ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2. Папка с предполагаемыми файлами игры весит около 193 ГБ — по заверению авторов утечки, версия проекта датирована первой половиной 2023 года.

В качестве доказательства «Вестник «Того Самого Сталкера» показал, как будет выглядеть главное меню с лого разработчиков и надписью «Разработано студией GSC Game World» на украинском языке. Администрация отметила, что билд зашифрован, однако умельцы в комментариях уже обнаружили способ запустить проект. Разработчики пока не комментировали утечку игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.