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Том Холланд подтвердил работу над «Человеком-пауком 4»

Том Холланд подтвердил работу над «Человеком-пауком 4»
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На днях продюсер Sony Pictures Эми Паскаль заявила, что кинокомпания уже начала работу над «Человеком-пауком 4» с Томом Холландом. Производство ленты находится на ранней стадии в том числе из-за продолжающейся забастовки сценаристов.

В интервью изданию Variety Том Холланд подтвердил, что работа над лентой действительно началась. Впрочем, речь идёт об очень ранней стадии: для «Человека-паука 4» ещё наверняка не готов даже примерный сценарий.

Я не могу поделиться деталями, но могу сказать, что у нас были встречи. Мы приостановили их в знак солидарности со сценаристами. Было несколько разговоров, но на данный момент фильм на очень, очень ранней стадии.

Помимо «Человека-паука 4», Sony Pictures также работает над самостоятельной картиной про Майлза Моралеса — чернокожего Паучка.

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