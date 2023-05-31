Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про Майлза Моралеса из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» снимут фильм с живыми актёрами

Про Человека-паука Майлза Моралеса снимут фильм
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Sony Pictures Эми Паскаль заявила, что компания уже работает над сольной картиной о Майлзе Моралесе, известного по «Человеку-пауку: Через вселенные», грядущему сиквелу «Паутина вселенных» и игре от Insomniac Games. Это будет картина с живыми актёрами: пока неясно, будет ли картина учитывать события мультфильмов или станет полностью самостоятельной.

Другой продюсер Sony Pictures Ави Арад отметил, что отдельный мультфильм о Женщине-пауке «зрители увидят быстрее, чем они себе представляют». Что касается «Человека-паука 4» с Томом Холландом, то его производство находится на ранней стадии: студия ждёт окончания забастовки сценаристов.

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоится 2 июня. Уже через год выйдет прямой сиквел, который продолжит историю Майлза Моралеса и других Паучков.

Скоро лента выйдет и в России:
Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» начнут показывать в России с 8 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023