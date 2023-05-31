Про Человека-паука Майлза Моралеса снимут фильм

Продюсер Sony Pictures Эми Паскаль заявила, что компания уже работает над сольной картиной о Майлзе Моралесе, известного по «Человеку-пауку: Через вселенные», грядущему сиквелу «Паутина вселенных» и игре от Insomniac Games. Это будет картина с живыми актёрами: пока неясно, будет ли картина учитывать события мультфильмов или станет полностью самостоятельной.
Другой продюсер Sony Pictures Ави Арад отметил, что отдельный мультфильм о Женщине-пауке «зрители увидят быстрее, чем они себе представляют». Что касается «Человека-паука 4» с Томом Холландом, то его производство находится на ранней стадии: студия ждёт окончания забастовки сценаристов.
Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоится 2 июня. Уже через год выйдет прямой сиквел, который продолжит историю Майлза Моралеса и других Паучков.
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