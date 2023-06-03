Авторы Final Fantasy 16 показали яркую битву с мощным боссом

Портал IGN презентовал ролик, в котором показана динамичная битва с боссом из игры Final Fantasy 16. Этого босса знают многие фанаты серии — он фигурировал в пятой части цикла. Его называют Жидкое пламя.
Сообщается, что босса из Final Fantasy 5 в 16-ю часть решил добавить творческий директор Кадзутоэ Маэхиро. При этом геймдиректор нового выпуска цикла — один из авторов «пятёрки» Хироси Такаи.
В битве босс постоянно меняет форму и быстро атакует. Поэтому герой всегда начеку — он вовремя уворачивается и на ходу обдумывает каждую контратаку.
Битва с боссом в Final Fantasy 16
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Square Enix.
Стало известно, что Square Enix обеспокоена положением дел с грядущей Final Fantasy 16. По данным бывшего редактора Game Informer Имрана Хана, издатель переживает из-за малого количества предзаказов новой части культовой серии ролевых приключений.
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