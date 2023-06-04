Disney хочет превратить ремейк «Короля Льва» во франшизу уровня «Звёздных войн»

Шон Бэйли, продюсер Disney и глава отдела по созданию ремейков компании, дал большое интервью изданию The New York Times. В нём топ-менеджер обсудил успехи «Аладдина», «Красавицы и чудовища», а также других переосмыслений корпорации.
Бэйли также затронул тему «Короля Льва» — самого успешного ремейка Disney на данный момент. Картина вышла в 2019 году, собрала $ 1,6 млрд в прокате и стала большим хитом у зрителей. Как рассказал топ-менеджер, в Disney прекрасно понимают важность бренда, поэтому его в дальнейшем могут превратить в большую вселенную в стиле «Звёздных войн». Однако для этого сценаристам необходимо придумать достойные персонажей истории.
Ближайшей картиной по вселенной «Короля Льва» станет «Муфаса: Король лев». Это будет приквел ремейка, рассказывающей об отце главного героя Муфасы в годы его могущества и не самых лучших отношениях с братом Такой (Шрамом). Премьера ленты состоится 5 июля 2024 года.
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