Шоу «Винчестеры», приквел сериала «Сверхъестественного», не спасли от закрытия
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В начале мая было объявлено о закрытии сериала «Винчестеры», приквела шоу «Сверхъестественное», после первого сезона. Тогда актёр и продюсер Дженсен Эклс призвал фанатов распространять хештег в поддержку проекта и помочь ему окончательно не закрыться.
Издание Deadline сообщило, что попытки не увенчались успехом, поскольку сериалу так и не смогли найти компанию, которая купит на него права. Шоу окончательно закрылось, а Эклс в социальных сетях поблагодарил фанатов за активность и отметил, что ему жаль терять такой отличный проект.
«Винчестеры» — сериал, рассказывающий о родителях Дина и Сэма из «Сверхъестественного». Сам Эклс планировал несколько сезонов, но телесеть The CW решила закрыть проект после первого сезона.
Если любите Человека-паука и красивую картинку
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