Сегодня начнётся WWDC23 от Apple: во сколько начало

Вечером Apple начнёт конференцию разработчиков WWDC23 — хоть её проводят в первую очередь для создателей приложений и других бизнес-партнёров компании, здесь показывают и много интересного для потребителей.

Конференция начнётся в 20:00 мск, мы будем вести прямую трансляцию в нашем лайве.

Ключевых анонсов ожидается два — iOS 17, да ещё и с возможностью устанавливать приложения за пределами App Store (что для России как никогда актуально), а также долгожданный показ шлема дополненной реальности.

Его цена будет чрезвычайно высокой, около $ 3 тыс., однако его сейчас делают в качестве прототипа для самых заинтересованных энтузиастов. Чтобы получить первые реальные впечатления и испытать за пределами лабораторий.