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Сегодня начнётся WWDC23 от Apple: во сколько начало

Сегодня начнётся WWDC23 от Apple: во сколько начало
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Вечером Apple начнёт конференцию разработчиков WWDC23 — хоть её проводят в первую очередь для создателей приложений и других бизнес-партнёров компании, здесь показывают и много интересного для потребителей.

Конференция начнётся в 20:00 мск, мы будем вести прямую трансляцию в нашем лайве.

Лайв WWDC23
Трансляция WWDC 2023: где смотреть презентацию Apple и чего от неё ожидать — LIVE
Live
Трансляция WWDC 2023: где смотреть презентацию Apple и чего от неё ожидать — LIVE

Ключевых анонсов ожидается два — iOS 17, да ещё и с возможностью устанавливать приложения за пределами App Store (что для России как никогда актуально), а также долгожданный показ шлема дополненной реальности.

Его цена будет чрезвычайно высокой, около $ 3 тыс., однако его сейчас делают в качестве прототипа для самых заинтересованных энтузиастов. Чтобы получить первые реальные впечатления и испытать за пределами лабораторий.

Шлем якобы будет выглядеть примерно так

Шлем якобы будет выглядеть примерно так

Фото: Ian Zelbo

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