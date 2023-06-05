Арнольд Шварценеггер извинился за то, что домогался девушек 20 лет назад

В ходе документального фильма «Арнольд» от Netflix, который посвящён Арнольду Шварценеггеру, актёр несколько раз извинился за обращение с девушками в начале 2000-х. Об этом сообщает Variety.

Речь зашла о скандале перед выборами губернатора Калифорнии, когда шесть девушек обвинили Шварценеггера в домогательствах. Тогда Арнольд заявил, что публикации в СМИ сфабрикованы, и он «никого не трогал», хотя ранее «иногда вёл себя не очень хорошо».

Теперь же Арнольд признал свою ошибку:

Тогда я реагировал как бы… защищаясь. Сейчас я смотрю на это иначе, и на самом деле не имеет значения, сколько времени прошло. 40 лет назад или вчера — это было неправильно. Забудьте все оправдания, это было неправильно.

Документальный фильм «Арнольд» выйдет 7 июня на Netflix. Проект посвящён релизу FUBAR, первого сериала в карьере Шварценеггера.