Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет без единого трейлера и промокадра

Уже 14 июля состоится мировая премьера полнометражного мультфильма «Как поживаете?» от студии Ghibli Хаяо Миядзаки. За месяц до релиза у проекта до сих пор нет ни одного трейлера: создатели лишь показали простенький постер — это уникальный случай в индустрии.

Простенький постер — всё, что мы знаем о мультфильме Фото: Ghibli

Продюсер студии Ghibli Тосио Сузуки заявил, что авторы не планируют делиться какими-то ещё кадрами из аниме. По его словам, американские фильмы приучили аудиторию к тому, что они уже знают о нём слишком много, из-за чего теряется магия кино. Японские авторы же хотели сохранить всю прелесть картины в тайне.

Есть один американский фильм — ах, я чуть не произнёс название вслух! — он выходит этим летом примерно в одно время с «Как поживаете?.. Они сделали три трейлера и выпускали их по одному. Если вы посмотрите их, то уже знаете всё, что произойдет в этом фильме. Как к этому относятся кинозрители? Ведь существуют люди, которые после просмотра всех трейлеров не хотят идти смотреть фильм. Мы же хотели сделать нечто противоположное.

Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку.