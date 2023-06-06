Diablo 4 внезапно подорожала в Турции на ПК и консолях

Вместе с релизом Diablo 4 компания Blizzard обновила цены на экшен в Турции на консолях и ПК. Так, игра подорожала в регионе примерно на 20%: базовое издание игры на PlayStation 5, Xbox Series и в Battle.net обойдётся в 1419 лир (около 5400 рублей).

Изменение цен на DIablo 4 в Турции

Обычное издание — 1419 лир вместо 1199 лир

вместо 1199 лир Расширенное — 1829 лир вместо 1539 лир

вместо 1539 лир Ультимативное — 2021 лиры вместо 1699 лир.

Пока неясно, с чем связано резкое повышение цен. Blizzard не сообщала об изменении цен заранее и сделала это прямо в день релиза — проект поступил в продажу в ночь на 6 июня.

Запуск DIablo 4 прошёл без серьёзных технических проблем, как и обещали разработчики. Интересно, что некоторые геймеры умудрились прокачать своего персонажа до максимального 100-го уровня ещё на стадии раннего доступа.