Появились новые кадры «Мятежной луны» Зака Снайдера

До выхода фантастического фильма «Мятежная луна» от легендарного режиссёра Зака Снайдера остаётся ещё несколько месяцев, поэтому авторы продолжают подогревать интерес к релизу небольшими порциями материалов для фанатов.
Сегодня, к примеру, создатели картины выложили несколько кадров фильма — на них можно увидеть персонажей вселенной и первые декорации.
Сюжет «Мятежной луны» расскажет о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариуса. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие.
Новые кадры «Мятежной луны»
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фото: The Stone Quarry
Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. После этого Зак Снайдер и его команда планируют развивать франшизу: например, ещё до релиза картины стартовала работа над видеоигрой.
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