Для игры по «Черепашкам-ниндзя» TMNT: Shredder's Revenge выйдет аддон Dimension Shellshock

Компания Dotemu анонсировала дополнение Dimension Shellshock для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. У аддона пока нет точной даты релиза, однако его уже можно добавить в список желаемого в Steam.
Видео доступно на YouTube-канале Dotemu. Права на видео принадлежат Dotemu.
По сюжету Dimension Shellshock Шреддер пытается захватить мультивселенную — Черепашкам необходимо отправиться за ним и помешать планам злодея. В дополнении можно будет сыграть за новых героев, включая кролика-самурая Усаги Ёдзимбо, а также попробовать некий новый режим игры. Кроме того, геймеров ждут новые скины для персонажей и обновлённый саундтрек.
Dimension Shellshock обещают выпустить до конца года, точная продолжительность расширения пока неизвестна. Оригинальная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла летом 2022 года и стала одной из лучших игр про Черепашек-ниндзя.
- 7 июня 2023
-
19:21
-
19:17
-
18:43
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
17:49
-
17:26
-
17:00
-
16:19
-
15:53
-
15:28
-
15:05
-
14:47
-
14:18
-
13:47
-
13:20
-
13:02
-
12:54
-
12:44
-
12:33
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
11:57
-
11:33
-
11:20
-
10:51
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:19
-
08:43
-
08:04
-
07:43