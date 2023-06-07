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Для игры по «Черепашкам-ниндзя» TMNT: Shredder's Revenge выйдет аддон Dimension Shellshock

Для игры по «Черепашкам-ниндзя» TMNT: Shredder's Revenge выйдет аддон Dimension Shellshock
Аудио-версия:
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Компания Dotemu анонсировала дополнение Dimension Shellshock для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. У аддона пока нет точной даты релиза, однако его уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Dotemu. Права на видео принадлежат Dotemu.

По сюжету Dimension Shellshock Шреддер пытается захватить мультивселенную — Черепашкам необходимо отправиться за ним и помешать планам злодея. В дополнении можно будет сыграть за новых героев, включая кролика-самурая Усаги Ёдзимбо, а также попробовать некий новый режим игры. Кроме того, геймеров ждут новые скины для персонажей и обновлённый саундтрек.

Dimension Shellshock обещают выпустить до конца года, точная продолжительность расширения пока неизвестна. Оригинальная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла летом 2022 года и стала одной из лучших игр про Черепашек-ниндзя.

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