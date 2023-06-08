Том Холланд берёт годичный отпуск от работы в кино
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Известный по фильмам Marvel Studios актёр Том Холланд рассказал в интервью изданию Extra, что берёт небольшой перерыв от съёмок в кино. Холланд хочет отдохнуть от работы примерно год.
Актёр хочет взять перерыв из-за работы над сериалом «Переполненная комната». Холланд одновременно выступал актёром и продюсером шоу, из-за чего ему было очень тяжело.
Мне не привыкать к тяжёлой работе. Я жил идеей, что тяжёлая работа— это хорошая работа. С другой стороны, шоу действительно сломало меня. Действительно, наступил момент, когда мне понадобился перерыв, и я исчез, уехал на неделю в Мексику, провёл время на пляже и залёг на дно. Сейчас я беру годичный отпуск, и это результат того, насколько сложным было это шоу. Но я рад осознавать, что наша работа не будет напрасной.
Первые три эпизода «Переполненной комнаты» выйдут в онлайн-кинотеатре Apple+ 9 июня. Остальные семь серий будут выходить каждую последуюую пятницу.
Тома Холланда в шоу, к сожалению, нет
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