Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж не смотрел «Дом дракона»
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Актёр Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», рассказал, что ещё не смотрел «Дом дракона». В ближайшее время актёр не планирует знакомиться с шоу.
Как пояснил Динклэйдж, это не связано с тем, что сериал якобы плохой. Актёр просто хочет ещё немного отдохнуть от вселенной, в которой он снимался в течение восьми сезонов.
Я просто снимался в «Игре престолов» очень долгое время. Я намерен посмотреть «Дом дракона», определённо. Я слышал, что он действительно очень хорош.
Ранее подобное говорили и другие звёзды «Игры престолов». Николай Костер-Вальдау, например, тоже не смотрел приквел, но пока и не планирует это делать. Нечто похожее говорила и Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен.
Не «Игра престолов», но тоже достойное шоу
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