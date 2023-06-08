Актёр Хейден Кристенсен не верил, что когда-нибудь сыграет в «Звёздных войнах»

Актёр Хейден Кристенсен, который впервые сыграл Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», до последнего не верил, что его возьмут на эту роль. По словам актёра, он огромный фанат вселенной «Звёздные войны», а прослушивания заняли массу времени. Он не верил в свой успех и просто старался получать удовольствие от процесса. Встречу с Джорджем Лукасом он назвал «захватывающей».

Это был очень долгий процесс, но всё это время я и подумать не мог, что всё пойдет по плану, поэтому просто наслаждался этим процессом. А когда мне позвонили и предложили роль, это по-настоящему изменило мою жизнь.

Помимо «Атаки клонов», Хейден Кристенсен сыграл в продолжении — «Звёздных войнах: Эпизод 3 — Месть ситхов», где талантливо показал трансформацию Энакина в Дарта Вейдера. Затем он вернулся к образу Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» и появится в шоу «Асока».