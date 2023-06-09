Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон планирует уйти из кино в 70 лет

Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» и во многих фильмах, объявил о скором уходе из кино. Актёр заявил, что с 2026 года перестанет брать новые роли и читать сценарии от крупных киностудий.

В 2026-м Крэнстону исполнится 70 лет, и артист планирует провести остаток жизни со своей женой Робин, которая «последние 24 года подстраивалась под жизнь знаменитости». Судя по всему, намерения актёра очень серьёзны: он даже закроет собственную производственную компанию и продаст долю в фирме Dos Hombres, которую он основал вместе со своим другом Аароном Полом.

Я хочу ездить на экскурсии, разжигать огонь в камине и пить вино с новыми друзьями, а не читать сценарии. Это не будет похоже на: «О, прочту-ка этот сценарий, а там уже посмотрим». Нет, это пауза. Это полная остановка. Я не буду думать о работе и не стану отвечать на телефонные звонки.

Ближайшим фильмом с участим Брайана Крэнстона станет «Город астероидов» Уэса Андерсона. Мировая премьеры картины состоится 16 июня.