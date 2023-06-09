Blizzard назвала самый популярный класс в Diablo 4

Самый популярный класс в игре Diablo 4 — это «волшебник» или «волшебница». Об этом рассказал глава игровой серии Diablo Род Фергюссон. Топ-менеджер в шутку заявил, что он раскрыл эту информацию, не поставив в известность пиар-отдел и маркетологов компании Blizzard.
Некоторые фанаты возмутились тому, что некромант — не самый популярный класс в Diablo 4. Род одному из них ответил, что не собирается как-то аргументировать это заявление.
Трейлер класса «волшебник» в игре Diablo 4
Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.
Diablo 4 поступила в продажу на ПК и консолях 6 июня.
Популярный стример Diablo 4 Суайб cArn Ханаф первым в мире добрался до 100-го уровня на «Хардкоре» — максимальном уровне сложности. После невероятного достижения игрок отправился уничтожать финального босса, как вдруг он потерял соединение с сервером, а его персонаж погиб.
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