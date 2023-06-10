Первые новости о сиквеле мультфильма «Братья Супер Марио» появятся совсем скоро
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В ближайшее время авторы нашумевшего мультфильма «Братья Супер Марио» опубликуют первые новости о сиквеле. Об этом в интервью изданию ET рассказал Крис Пратт, который в первой части озвучил главного героя. Вероятно, он снова вернётся к персонажу в сиквеле.
По словам Пратта, новости о новом мультфильме пока не появились из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
Мы находимся в самом разгаре забастовки Гильдии сценаристов США, поэтому все новости о сиквеле пока отложили.
По словам Пратта, когда сценаристы и киноделы придут к общему соглашению, тогда можно будет начать говорить о «Братьях Супер Марио 2». Крис заявил, что он искренне рад тому, что зрители очень тепло приняли новый мультфильм о Марио о его друзьях.
Люди любят его. Они любят Марио… Это действительно весёлый, смешной, милый, душевный фильм — и, боже, я не могу поверить, что являюсь его частью.
«Братья Супер Марио» уже стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
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