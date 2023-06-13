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21 минута геймплея нового Prince of Persia The Lost Crown — локации, загадки и битва с боссом

21 минута геймплея нового «Принца Персии» — первые локации, головоломки и битва с боссом
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На YouTube-канале Game Informer появился большой ролик с геймплеем Prince of Persia: The Lost Crown — новой части «Принца Персии» от Ubisoft.

В видео показаны как основы 2D-платформера, так и сюжетные заставки. Авторы также продемонстрировали, как будут выглядеть головоломки и сражения с боссами.

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Первая игра серии Prince of Persia за десять лет была анонсирована на презентации Summer Game Fest. Разработчики явно решились на эксперименты — проект явно отличается от предыдущих частей как геймплейно, так и сюжетом (в центре сюжета окажется другой персонаж).

Выход Prince of Persia: The Lost Crown должен состояться 18 января 2024 года.

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