21 минута геймплея нового «Принца Персии» — первые локации, головоломки и битва с боссом
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На YouTube-канале Game Informer появился большой ролик с геймплеем Prince of Persia: The Lost Crown — новой части «Принца Персии» от Ubisoft.
В видео показаны как основы 2D-платформера, так и сюжетные заставки. Авторы также продемонстрировали, как будут выглядеть головоломки и сражения с боссами.
Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Первая игра серии Prince of Persia за десять лет была анонсирована на презентации Summer Game Fest. Разработчики явно решились на эксперименты — проект явно отличается от предыдущих частей как геймплейно, так и сюжетом (в центре сюжета окажется другой персонаж).
Выход Prince of Persia: The Lost Crown должен состояться 18 января 2024 года.
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