21 минута геймплея нового «Принца Персии» — первые локации, головоломки и битва с боссом

На YouTube-канале Game Informer появился большой ролик с геймплеем Prince of Persia: The Lost Crown — новой части «Принца Персии» от Ubisoft.

В видео показаны как основы 2D-платформера, так и сюжетные заставки. Авторы также продемонстрировали, как будут выглядеть головоломки и сражения с боссами.

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Первая игра серии Prince of Persia за десять лет была анонсирована на презентации Summer Game Fest. Разработчики явно решились на эксперименты — проект явно отличается от предыдущих частей как геймплейно, так и сюжетом (в центре сюжета окажется другой персонаж).

Выход Prince of Persia: The Lost Crown должен состояться 18 января 2024 года.