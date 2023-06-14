Молодой Уинстон и консьерж Харон — на первых кадрах сериала-приквела «Джона Уика»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал первые кадры сериала «Континенталь» — это спин-офф «Джона Уика», который расскажет про становление отеля убийц под руководством Уинстона Скотта, которого в основной франшизе сыграл Иэн Макшейн.

На кадрах как раз можно увидеть молодого Уинстона, персонажа Мэла Гибсона, молодого консьержа Харона, которого в главной франшизе сыграл Лэнс Реддик, и других.

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

События «Континенталя» развернутся в Нью-Йорке 1970-х годов. Приквел затронет не только историю отеля, но также расскажет про молодого Уинстона Скотта. Других деталей о сюжете нет.

Режиссёром сериала выступит Альберт Хьюз. Всего в шоу будет три эпизода по 90 минут каждый.

У «Континенталя» пока что нет даже примерной даты выхода.