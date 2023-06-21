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«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray и Ghost of Tsushima — самые популярные игры в PS Plus

«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray и Ghost of Tsushima — самые популярные игры в PS Plus
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Sony в честь годовщины запуска обновлённой PS Plus поделилась интересной статистикой. Все подробности можно узнать на сайте в блоге PlayStation.

Так, самыми популярными играми сервиса с момента его запуска летом 2022 года стали Stray, Ghost of Tsushima и «Человек-паук: Майлз Моралес».

Другая информация из статистики

  • Воскресенье — самый любимый день у геймеров.
  • Наибольшее количество часов с запуска PS Plus было наиграно в июле 2022 года.
  • Самой геймерской страной стала Япония.
  • Ghost of Tsushima стала самой любимой игрой для коллекционирования призов.
  • Из каталога классических игр больше всего играли в The Last of Us, Resident Evil и God of War.
  • Ремастер God of War 3 стал самой любимой игрой для коллекционирования призов из каталога классики.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

PS Plus можно купить в трёх тарифах: Essential (базовый), Extra и Premium (Deluxe).

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