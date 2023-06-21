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«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray и Ghost of Tsushima — самые популярные игры в PS Plus

Sony в честь годовщины запуска обновлённой PS Plus поделилась интересной статистикой. Все подробности можно узнать на сайте в блоге PlayStation.

Так, самыми популярными играми сервиса с момента его запуска летом 2022 года стали Stray, Ghost of Tsushima и «Человек-паук: Майлз Моралес».

Другая информация из статистики

Воскресенье — самый любимый день у геймеров.

Наибольшее количество часов с запуска PS Plus было наиграно в июле 2022 года.

Самой геймерской страной стала Япония.

Ghost of Tsushima стала самой любимой игрой для коллекционирования призов.

Из каталога классических игр больше всего играли в The Last of Us, Resident Evil и God of War.

Ремастер God of War 3 стал самой любимой игрой для коллекционирования призов из каталога классики.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

PS Plus можно купить в трёх тарифах: Essential (базовый), Extra и Premium (Deluxe).