Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски хочет ввести категорию за лучшие трюки на «Оскаре»

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью ComicBook рассказал, что он со своей командой вместе с членами киноакадемии обсуждает введение категории трюков на «Оскаре».

Как отметил постановщик, этот процесс очень сложный и в нём много подводных камней и вопросов, которые необходимо решить.

За последние пару месяцев мы встречались с членами академии и действительно вели эти беседы, и, честно говоря, это было не что иное, как невероятно позитивное, невероятно поучительное. Я думаю, впервые мы действительно продвинулись вперед, чтобы это произошло. Я думаю, это то, что может произойти, например, на следующем «Оскаре» или, по крайней мере, через год или два. Самое позднее, в ближайшие три или четыре года.

Стахелски отметил, что над трюками работает множество людей, поэтому выбрать одного, кому именно достанется награда, очень трудно. Её нужно выдавать либо актёру, исполняющему трюк, либо хореографам, либо ещё кому-либо.