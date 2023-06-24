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В России стартовали съёмки фильма «Волшебник Изумрудного города» — первые кадры

В России стартовали съёмки фильма «Волшебник Изумрудного города» — первые кадры
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В июне 2023 года в России стартовали масштабные съёмки фильма «Волшебник Изумрудного города». Съёмочный процесс будут проходить в Дагестане, Москве и Московской области.

Картина расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Главные роли в картине исполнят Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»).

Режиссёром ленты выступит Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»). Премьера фильма состоится 25 декабря 2024 года.

Первые кадры из фильма

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

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