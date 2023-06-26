Дженнифер Лоуренс хотела сыграть в «Сумерках», но ей даже не перезвонили
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Актриса Дженнифер Лоуренс, известная по фильмам «Голодные игры», «Не смотрите наверх» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего», рассказала, что проходила пробы на роль в фильме «Сумерки».
По словам актрисы, она прошла пробы и ждала звонка от продюсеров картины, однако его не последовало. В итоге роль в фильме с Робертом Паттинсоном не досталась Лоуренс.
Я пробовалась на «Сумерки», но мне сразу отказали. Мне даже не перезвонили. Но моя жизнь была бы совершенно другой. Я получила роль в «Голодных игра» примерно через год.
На какую именно роль прослушивалась Лоуренс, неизвестно. Можно предположить, что Дженнифер хотела сыграть в картине Беллу, образ которой воплотила актриса Кристен Стюарт. Или же Лоуренс претендовала на другого персонажа.
А вот во франшизе про вампиров и оборотней Мадс сыграть не хотел
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